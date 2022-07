Trei mascați, în arest la domiciliu în dosarul privind torturarea unui bărbat din Novaci Trei angajați ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Gorj au fost plasați in arest la domiciliu in dosarul privind torturarea unui barbat din Novaci. Cei trei erau arestați preventiv in dosarul care mai vizeaza infracțiunea de tentativa de omor. Al patrulea mascat ramane in continuare in arestul IPJ Gorj. De asemenea, doi polițiști trimiși in judecata in aceeași cauza raman sub control judiciar. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

