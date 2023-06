Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Detașamentului Reghin au intervenit miercuri, 7 iunie, in jurul orei 00.30, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, in cooperare cu pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Gurghiu, Hodac și Ibanești, in urma izbucnirii unui incendiu la o casa…

- Pompierii Detașamentului Reghin in cooperare cu pompierii voluntari din Gurghiu, Hodac și Ibanești, au intervenit pentru lichidarea incendiului care se manifesta generalizat la nivelul casei de locuit. Potrivit ISU Mureș, a fost afectata o suprafața totala de circa 90 mp. Din fericire, nici o persoana…

- COD : PORTOCALIUValabil de la : 28-05-2023 ora 15:10 pana la : 28-05-2023 ora 16:00In zona : Județul Caras-Severin: Oravița, Anina, Paltiniș, Racașdia, Gradinari, Ciclova Romana, Varadia, Vrani, Brebu;Județul Arad: Sebiș, Gurahonț, Buteni, Almaș, Archiș, Dieci, Chisindia, Dezna, Brazii, Carand, Ignești;Se…

- Tipul mesajului : Avertizare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Data emiterii : 27-05-2023 ora 16 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 27-05-2023 ora 16:30 pana la : 27-05-2023

- Iubiti cititori, dragele noastre cititoare, cu mare rugaminte venim la dumneavoastra in acest sfarsit de saptamana, sa ajutam pe un vlastar al targului, bisnismen de rang mare, ajuns la ananghie, dar nu din cauza banilor, ci din cea a inimii, a dragostei, altfel spus. Iata povestea pe scurt, asa cum…

- In septembrie 1982, pe stadionul din Fagaras, a debutat in Cenaclul Flacara cu un cantec numit "Si am sa mi fac o doina" Ultimul recital l a sustinut in cadrul festivalului Folk You de la Vama Veche, in data de 31 iulie 2009 Tatiana Stepa a primit post mortem titlul de cetatean de onoare al municipiului…

- Brasovul se afla printre cele mai rezervate destinatii pentru vacanta de Paste din acest an. Cele mai multe rezervari pentru vacanta de Paste au fost facute cu 38 de zile inainte de data sosirii, iar printre cele mai rezervate destinatii de Paste este și Brasovul, potrivit datelor emise de platforma…

- ”Sarbatoarea Pastelui este asteptata si in acest an cu entuziasm de catre romanii care se vor bucura cu aceasta ocazie de o minivacanta de patru zile, Vinerea Mare si cea de a doua zi de Pasti (luni) fiind declarate zile libere de la stat. Din fericire, precipitatiile vor fi reduse in Saptamana Mare,…