O instanta din Franta a stabilit ca trei membri ai unui grup francez de extrema dreapta sunt vinovati pentru conspiratie de a pregati un act de terorism, in cadrul unui proces legat de un complot violent, din 2018, impotriva presedintelui Emmanuel Macron, transmite Rador.

O instanta din Austria a gasit patru barbati vinovati de complicitate cu un atacator jihadist care a comis un atac la Viena in 2020, soldat cu moartea a patru persoane si ranirea altor 23, anunța Rador.

Trupele ruse au continuat sa „terorizeze" civilii din Ucraina, potrivit guvernatorilor ucraineni, in ciuda presupusului armistitiu de 36 de ore de la Kremlin pentru Craciunul ortodox pe rit vechi, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

Un tribunal ucrainean a condamnat patru prizonieri de razboi rusi la cate 11 ani de inchisoare pentru crime de razboi, a anuntat sambata Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), decizia nefiind definitiva, conform Agerpres.

Arhivele Nationale din SUA au facut publice joi aproximativ 13.000 de documente legate de asasinarea presedintelui John F. Kennedy in 1963, eveniment care a starnit uimire in intreaga lume si nenumarate speculatii pana in prezent, scrie AFP.

Medicii de terapie intensiva din Germania au avertizat ca sectiile de pediatrie din spitale din tara se apropie de o criza, in parte din cauza cresterii numarului cazurilor de infectii respiratorii la sugari, conform The Guardian.

O femeie de 72 de ani din Germania a fost arestata dupa ce ar fi oprit de doua ori ventilatorul une colege de camera din spital, pentru ca era enervata de sunetul pe care il producea, relateaza The Guardian,

Azerbaidjanul a anuntat vineri ca anuleaza discutiile de pace cu Armenia planificate la 7 decembrie la Bruxelles, deoarece Erevanul insista ca presedintele francez Emmanuel Macron sa participe la negocieri, relateaza „Le Figaro".