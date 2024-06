Vârsta aduce schimbări profunde de personalitate Credem, de obicei, ca oamenii nu se schimba de-a lungul anilor. Suntem surprinși astfel cand constatam ca un coleg nesuferit pe care il intalnim mulți ani mai tarziu, este cu totul alta persoana decat il știam. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

