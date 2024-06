Spaniolul Mohamed Katir, vicecampion mondial in proba de 5.000 m, care in februarie a fost "suspendat provizoriu" pe doi ani de Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU) pentru ca a ratat trei teste antidoping in ultimul an, este acuzat acum si de "falsificare" de probe, scrie AFP, potrivit Agerpres.