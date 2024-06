Ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea, a anunțat miercuri, 12 iunie, ca guvernul colaboreaza cu agențiile de turism pentru a dezvolta o soluție legislativa menita sa protejeze turiștii romani. In același timp, reprezentanții din industrie indica posibilitatea ca in septembrie sa fie propus un act normativ Guvernului pentru inființarea unui fond de garantare pentru biletele de avion […] The post Turism in siguranța. Ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea: ”Putem gasi o soluție legislativa care sa asigure mai bine turistul roman” appeared first on Puterea.ro .