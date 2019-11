Trei fotbalisti de la FC Viitorul, titulari in meciul de tineret Romania - Finlanda 4-1 (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de tineret a Romaniei a revenit in lupta pentru calificarea la Campionatul European din 2021, dupa ce elevii lui Mirel Radoi s-au impus, joi seara, scor 4-1, in confruntarea cu Finlanda de pe teren propriu, din etapa a patra a grupelor. Romania a inceput prost preliminariile, cu o infrangere…

- Mirel Radoi (38 de ani), selecționerul naționalei de tineret, a anunțat fotbaliștii convocați pentru meciurile Romaniei U21 cu reprezentativele similare ale Finlandei și Irlandei de Nord, din cadrul preliminariilor Campionatului European 2021. Romania U21 – Finlanda U21 se joaca pe 14 noiembrie, de…

- In primul meci al etapei cu numarul 15 din Liga 1, Viitorul s-a impus clar in fata celor de la Chindia Targoviste, scor 3-0. Toate reusitele partidei au apartinut unor jucatori U21: George Ganea, Radu Boboc si Louis Munteanu. Munteanu, atacant de 17 ani, a debutat in runda precedenta in Liga 1, iar…

- Radu Boboc (20 de ani, fundaș) a vorbit dupa victoria din aceasta seara a Romaniei U21, scor 3-0 impotriva Irlandei de Nord U21 (T. Baluța 48', Mihaila 59', Ciobanu 66'). Vezi aici desfașurarea meciului Romania U21 - Irlanda de Nord U21 3-0Dupa trei meciuri, Romania U21 are 6 puncte și este pe locul…

- Naționala Romaniei a reușit sa se impuna, scor 3-0, la Torshavn, in fața reprezentativei Insulelor Feroe. Meciul a contat pentru pentru etapa a 7-a din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020. Tricolorii au dominat jocul in totalitate, dar nu au stralucit cu nimic in primele 75 de…

- Nationala U21 a Romaniei a obtinut prima victorie in noua campanie de calificare la C.E de tineret din 2021, scor 3 0 cu Ucraina. Unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren a fost fundasul de la FC Viitorul, Radu Boboc, care a pasat decisiv in min. 75 pentru reusita de 1 0 a lui Morutan. Boboc a…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a disputat astazi primul meci din preliminariile Campionatului European din 2021, intalnind in deplasare Danemarca. Partida le a revenit gazdelor cu 2 1 Skov Olsen 3, 56 Fl. Coman 80 , dar in prelungiri acelasi Coman a ratat un penalty, care, transformat, ii putea…

- Selecționerul Mirel Radoi a anunțat lotul final de jucatori pentru partida cu Danemarca, programata pe 10 septembrie, la Aalborg, primul duel din preliminariile pentru Campionatul European de tineret din 2021. La prima ședința de pregatire, pe 2 septembrie, din aceasta noua campanie de calificare la…