Stiri pe aceeasi tema

- Trei fete de 8, 12 și 13 ani din Oraștie, județul Hunedoara, au fost duse la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu souție de deparazitare a animalelor. Copila de 8 ani este in stare critica. Ambulanța a fost solicitata la Oraștie in jurul orei 0.30 pentru trei fete de…

- Trei fete de 8, 12 și 13 ani din Oraștie, județul Hunedoara, au fost duse la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu souție de deparazitare a animalelor. Copila de 8 ani este in stare critica.Ambulanța a fost solicitata la Oraștie in jurul orei 0.30 pentru trei fete de…

- Circulatia e ingreunata pe DN 68, pe raza localitatii Zeicani, din judetul Hunedoara, dupa ce un autocamion a ajuns partial in afara carosabilului. „Se circula pe 1/2 cale pana aproximativ la ora 12”, a informat DRDP Timisoara. Articolul Trafic ingreunat pe DN 68, in vestul tarii, dupa ce un tir a derapat…

- Iarna, cu prima zapada, și-a facut deja apariția, mai ales la munte, iar stațiunile montane din județul Hunedoara fac ultimele pregatiri in așteptarea turiștilor amatori de sporturi de iarna. Un nou sezon pentru amatorii de schi și saniuș „Vedeta” turismului hunedorean de iarna, care atrage in fiecare…

- Sapte persoane, parintii si cinci copii au fost intoxicati probabil cu gaz intr-o casa din municipiul Deva. Victimele sunt constiente iar la fata locului intervine un Detasament de Pompieri din Deva si echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. Interventia este in desfasurare. UPDATE Pompierii…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata pe raza localitatii Calan Bai, din judetul Hunedoara. Un atutorism s-a rasturnat iar in urma apelului de urgenta rezulta ca o persoana este ranita. La fata locului intervin intervin echipaje de pompieri din Hunedoara si SAJ Hunedoara. Articolul Persoana…

- Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata pe autostrada A1, in dreptul localitatii Turdas, din judetul Hunedoara. Un autoturism s-a aprins ca o torta dupa impactul cu un autotren, din fericire soferul masinii nu a fost ranit. Incidentul a avut loc intre localitațile Simeria și Oraștie,…

- Pompierii din judetul Hunedoara au avut o noapte incarcata dupa ce aversele au cauzat probleme in special in Petrila si Petrosani. Mai multe gospodarii, pivnite si case au fost inundate. De asemenea un pom a cazut pe o conducta de gaze si a fost nevoie de ridicarea capacitatii operationale. „Pompierii…