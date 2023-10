In 2024, trei aeronave olandeze MQ-9 Reaper vor ajunge in Romania. „Ministerul Apararii Naționale saluta decizia Guvernului Olandez de a disloca, pe parcursul anului 2024, trei avioane de recunoaștere fara pilot de tip MQ-9 Reaper din dotarea Forțelor Armate Regale ale Țarilor de Jos. Aeronavele vor acționa, pe o perioada cuprinsa intre 6 și 12 luni, din Baza 71 Aeriana de la Campia Turzii și vor fi deservite la Cimpia Turzii de circa 40 de specialiști olandezi”, a transms MApN. Dronele sunt capabile de atac, monitorizare și zboruri de recunoaștere. Potrivit MApN, decizia luata in premiera de…