Sorana Cirstea a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de Shelby Rogers, in primul tur de la Birmingham. Romanca s-a impus greu, dar meritat, scor 6-3, 4-6, 6-1 si astfel accede in faza optimilor de finala ale turneului britanic. In urma acestui succes, toate cele trei sportive din Romania prezente la Birmingham au trecut de primul tur. Trei break-uri in patru game-uri au avut loc in startul jocului, iar Sorana a trecut in fata, scor 3-1. Din acel moment, cele doua sportive si-au facut serva, iar castig de cauza a avut jucatoarea noastra, care a trecut in fata pe tabela. In actul al doilea…