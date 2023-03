Trei copii de 9,10 și 15 ani au omorât un bătrân ca să-i fure bicicleta Trei copii, de 9, 10, respectiv 15 ani, sunt cercetați pentru comiterea unei crime in localitatea Caldaraști din județul Buzau pentru ca ar fi omorat un localnic de 81 de ani, ca sa-i ia bicicleta. Cadavrul a fost gasit pe un camp din localitate, de un alt localnic, care a anunțat poliția. Batranul de 81 […] The post Trei copii de 9,10 și 15 ani au omorat un batran ca sa-i fure bicicleta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

