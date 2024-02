Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca au fost facute cinci perchezitii in Medgidia la locuintele a trei barbati, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat. “Din cercetarile efectuate in dosar a rezultat ca, la data de 14 februarie, cei trei barbati,…

- Protest incins la Constanța, Zeci de protestatari au iesit sambata seara pe Centura Constantei si au blocat bulevardul Aurel Vlaicu, acuzand autoritatile ca nu ii lasa sa protesteze si ca politistii au venit inarmati. Ei au fost opriti la un moment de fortele de ordine care nu i-au mai lasat sa inainteze.…

- Un barbat de 56 de ani a fost gasit mort in mare, in zona Portul Tomis. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Citește și: Moarte suspecta in Rusia: șefa știrilor de la postul Kuban, gasita otravita Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca duminica, in jurul…

- O tona de substante dopante a fost gasita de politistii constanteni intr-o autoutilitara in care se aflau doi barbati.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au oprit sambata seara, in cadrul actiunii Blocada,…

- Patru barbati au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au agresat doi tineri pe o strada din Caracal si au provocat distrugeri la masina unuia dintre ei, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Olt au transmis duminica, faptul ca politistii din Caracal s-au…

- Mai multe perchezitii au fost facute de politistii din Constanta la locuintele unor barbati suspectati de furturi din societati comerciale. Prejudiciul este de 100.000 de lei. Unul dintre barbati a fost prins la inceputul saptamanii, in timpul unei urmariri in care politistii au tras focuri de arma.…

- Doi barbați, de 32 și 39 de ani, din orașul Segarcea, au fost reținuți pentru 24 de ore fiind acuzați de furt calificat. In fapt, in perioada 01-06 decembrie a.c., persoane necunoscute ar fi patruns fara drept intr-o anexa a locuinței unui barbat din orașul Segarcea, de unde ar fi sustras o motosapa…