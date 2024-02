Stiri pe aceeasi tema

- In urma efectuarii a 36 de perchezitii domiciliare, la data de 10 februarie a.c., de politistii din Constanta, au fost descoperite si ridicate, in vederea indisponibilizarii, 220 de baxuri, in care se aflau 5.245.960 de comprimate si 51.557 de fiole, ce contin substante dopante, in valoare de aproximativ…

- Polițiștii Secției Regionale a Poliției Transporturi Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut trei barbați, banuiți de savarșirea infracțiunilor de talharie și purtare abuziva. Ulterior magistrații au dispus masura arestarii preventive.…

- La data de 15.01.2024, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale Timișoara au reținut un tanar, banuit de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 14.11.2023, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale Timișoara, au fost sesizați de un barbat, in varsta de 67 de ani,…

- Mandate puse in aplicare de politisti La data de 12 ianuarie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale ndash; Compartimentul Urmariri au identificat un barbat, de 20 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile, sub aspectul…

- Barbatul de 50 de ani este cercetat pentru ucidere din culpa si sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri, precum si pentru trei infractiuni de distrugere.”Astfel, la datele de 18 noiembrie, 8 decembrie si 15 decembrie, acesta ar fi provocat incendii la garajul, parterul si anexa unei cladiri…

- Mai multe perchezitii au fost facute de politistii din Constanta la locuintele unor barbati suspectati de furturi din societati comerciale. Prejudiciul este de 100.000 de lei. Unul dintre barbati a fost prins la inceputul saptamanii, in timpul unei urmariri in care politistii au tras focuri de arma.…

- Doi barbați, de 32 și 39 de ani, din orașul Segarcea, au fost reținuți pentru 24 de ore fiind acuzați de furt calificat. In fapt, in perioada 01-06 decembrie a.c., persoane necunoscute ar fi patruns fara drept intr-o anexa a locuinței unui barbat din orașul Segarcea, de unde ar fi sustras o motosapa…