- La data de 17 iunie a.c., polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din cadrul Secției 1 Poliție Bacau, criminaliști si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetului Bacau. O percheziție…

- La data de 14 iunie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, la imobilele unor persoane banuite de comiterea infractiunii de proxenetism. …

- La data de 15 mai a.c., in urma cercetarilor specifice desfașurate, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Moinești au identificat doi barbați de 32 și 35 de ani, ambii din Moinești, suspectați de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Aceștia, la data de 11 mai a.c., in jurul…

- La data de 13 mai a.c., in jurul orei 23.00, o patrula de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului au depistat in trafic, pe raza D.J. 241 un autovehicul condus sinuos. Procedand la efectuarea semnalelor regulamentare de oprire, autovehiculul a accelerat continuand deplasarea, fiind…

- Lucratorii din cadrul Politiei Municipiului Onesti, Sectiei 3 Politie Rurala Onesti si Sectiei 10 Politie Rurala Stefan cel Mare au organizat si executat o actiune pe linia identificarii si cercetarii faptuitorilor in cauzele penale cu autori necunoscuți, identificarea de persoane si bunuri urmarite…

- La data de 04 mai a.c., in jurul orei 22.45, Sectia 2 Politie Bacau a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 de catre un tanar de 25 ani, domiciliat in municipiul Adjud, despre faptul ca in timp ce se afla impreuna cu un prieten, un tanar de 20 de ani tot din județul Vrancea, in parcarea […] Articolul Trei…

- La data de 23 aprilie a.c, in jurul orei 02:00, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Milcov, din localitate, au depistat in trafic un autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 36 de ani, care emana halena alcoolica.…

- La data 20 aprilie a.c. in jurul orei 23:50, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti, a depistat in flagrant delict, un barbat de 36 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Rezultatul testarii…