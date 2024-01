Trei bărbați, filmați în timp ce întrețineau relații sexuale cu o femeie într-un bar din Argeș - Poliția i-a reținut pentru viol Scenele sexuale explicite au avut loc in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, intr-un bar din localitatea argeseana Costesti. Imagini in care se vede cum o femeie face sex cu mai multi barbati au aparut pe retelele de socializare. Pe fundal se aud manele, iar la scenele explicite asista mai multe persoane, care filmeaza si aclama. Initial, politistii au anuntat ca au deschis dosar pentru infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri fata de femeie si fata de trei barbati. Extinderea cercetarilor a scos la iveala insa faptul ca femeia era beata si s-a opus, cei trei barbati fiind retinuti, vineri, pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

