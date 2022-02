Trei avalanșe mortale în două zile în Austria: Opt persoane au murit în total O persoana a murit și alte patru au fost ranite într-o avalanșa în vestul Austriei sâmbata, a declarat poliția, la o zi dupa ce alte doua avalanșe au ucis șapte schiori, deoarece ninsoarea abundenta urmata de vremea mai calda a creat condiții neobișnuit de periculoase, relateaza Reuters.

ORF a spus ca persoana ucisa în avalanșa de sâmbata în municipiul Schmirn, în statul Tirol, este un barbat din localitate în vârsta de 58 de ani.

În aceeași provincie,un ghid montan și de schi, cetațean austriac în vârsta de 42 de ani,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

