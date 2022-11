Trecutul violent al părintelui Calistrat: a omorât un cal în bătaie și a lovit femei la biseric Parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni este personajul principal intr-un scandal care a avut loc in curtea lacașului de cult miercuri seara. Conform Ziarului de Iași , insa, trecutul acestuia este plin de acte violente. In 1999, el a fost decazut din treapta dupa ce nu a ascultat de stareții la trei manastiri unde a slujit și de unde a plecat mereu cu scandal. Intr-un comunicat al Patriarhiei Romane din 2003, se precizeaza faptul ca acesta era o persoana violenta și ar fi slujit inclusiv in case private din zona Barnova, pe perioada cat nu a avut dreptul sa slujeasca in biserica.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Un preot cunoscut din Iasi apare intr-o inregistrare, in timp ce loveste o femeie, in curtea unei biserici, la incident asistand mai multi enoriasi. Potrivit presei locale, este vorba despre preotul Calistrat de la Manastirea Vladiceni din judetul Iasi. IPJ Iasi confirma ca a fost primita o sesizare…

- In urma cu mai multi ani, Patriarhia Romana a emis un comunicat prin care aducea o serie de lamuriri in privinta activitatii preotului Calistrat Chifan. „Pe timpul sederii la Manastirea Sihastria, a batut un cal pana l-a ucis”, se arata in documentul din urma cu 19 ani. Preotul Calistrat, in prezent…

- In urma cu mai multi ani, Patriarhia a emis un comunicat prin care aducea o serie de lamuriri in privinta activitatii preotului Calistrat Chifan. „Pe timpul sederii la Manastirea Sihastria, a batut un cal pana l-a ucis", se arata in documentul din urma cu 19 ani. Preotul Calistrat, in prezent la Manastirea…

- Mitropolia Moldovei spune ca va cerceta faptele de care este acuzat preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni, care a fost filmat lovind o femeie dupa o slujba. „Este absolut regretabil, condamnabil și categoric nu onoreaza pe nimeni un astfel de gest”, a declarat preotul Constantin Sturzu,…

