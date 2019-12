Stiri pe aceeasi tema

- Totusi, putini sunt cei care observa ca vinovati de blocaje sunt mai ales soferii care, ignorand regulile de circulatie, intra pe suprafata hasurata de pe sine si blocheaza atat tramvaiul cat si, in unele situatii, intreaga giratie. Desigur, pentru majoritatea soferilor grabiti e…

- Legenda muzicii ultimei jumatati de secol, Tina Turner a implinit 80 de ani pe 26 noiembrie. In 60 de ani de cariera, Tuner a vandut peste 200 de milioane de discuri. In ultimii ani, cantareata s-a vazut obligata sa se concentreze mai mult asupra pro­­ble­­melor de sanatate fiind nevoita…

- Pentru detalii, ne poti contacta la 0722 460 840 sau trimite CV pe [email protected] Advertorial! Hb: 308030 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully…

- In acest interval, ISU a fost si este in continuare in alerta, semnaland doar o interventie pe DN 57, Moldova Noua – Orsova. Este vorba de un copac cazut pe carosabil, in cursul dupa-amiezii de marti, 12 noiembrie 2019, pentru degajarea carosabilului intervenind Sectia de Drumuri Natioanle…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Contibuabilii sunt sfatuiți sa nu deschida aceste email-uri, iar daca au fost deschise, sa nu urmeze pașii descriși in acestea: sa nu apeleze numarul de telefon afișat/recomandat sau sa dea reply la email. Agenția Naționala de Administrare Fiscala a sesizat organele abilitate cu privire…

- Potrivit reprezentanților societații de apa și canal, se va lucra in prima parte a zilei la curațarea rețelelor de apa din cele doua localitați. Atenție! La reluarea alimentarii cu apa rece este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata,…