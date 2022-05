REȘIȚA – E afirmația pe care Ioan Popa o facea la preluarea primariei și pe care reporterii de la revista „Ghidul primariilor” i-au reamintit-o recent. Ediția din luna aprilie publica un interviu de doua pagini in care primarul Reșiței vorbește despre strategia de dezvoltare a orașului, in care „verdele și oxigenul sunt elemente care constituie esenta viitorului”, in exprimarea lui Popa! Reșița trebuie sa mearga spre turism, combinat cu industrii nepoluante mici și medii. Sunt concluzii rezultate dintr-un proiect derulat de primarie impreuna cu Institutul pentru Orase Vizionare, de care s-a ținut…