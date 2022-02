Tratament anti-Covid pe bază de plante O firma israeliana a anunțat succesul tratamentului ati-Covid-19 pe baza de plante. Acest tratament naturist este util pentru oprirea atașarii coronavirusului de celulele umane. Tratamentul, dintr-o gama larga de medicamente dezvoltate de Novel Concepts, va fi depus pentru autorizare de utilizare in situații de urgența in mai multe țari, relateaza Jerusalem Post. Noul tratament a oprit progresul virusului Sars-Cov-2 in celulele umane și a dus la teste PCR negative in 48 de ore, iar pacienții s-au recuperat și de simptomele de lunga durata ale COVID-19. Tratamentul, care este alcatuit din compuși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

