- Traseul liniei de tramvai 21 va fi deviat, incepand de vineri, pe mare parte din Soseaua Colentina, iar traficul auto general va folosi linia de tramvai in zona Pasajului Doamna Ghica, potrivit unui comunicat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov.

- Linia de troleibuz 66 din Capitala va fi suspendata incepand de marti, 1 noiembrie, iar pentru preluarea calatorilor va fi infiintata linia naveta de autobuz 667, potrivit unui comunicat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public (TPBI).

- In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat anunțul privind intenția Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) de a lansa licitația de atribuire a contractului de servicii publice pentru transpor

- Circulatia tramvaielor 41 se suspenda azi, la ora 21:00, pentru finalizarea unor lucrari la calea de rulare de la intersectia strazii Brasov/Piata Drumul Taberei, a anuntat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).

- N. D. Avand in vedere ca, in ceea ce privește criza apei calde de la Ploiești, au fost aduse in discuție și facturile pentru serviciile de termoficare, ieri, prin intermediul unui comunicat de presa, Primaria Ploiești a facut public rezultatul verificarilor pe aceasta tema, mai nou, și de catre noul…

- Statia "Parcul Drumul Taberei" a liniei de tramvaie 41 va fi inchisa temporar pe ambele sensuri, incepand de luni, 5 septembrie, a anuntat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).

- Evenimente in Bucuresti cu restricții de circulație in acest weekend Foto: Petrut Hirtescu Mai multe evenimente si adunari publice vor avea loc la sfârsitul acestei saptamâni în Bucuresti, iar desfasurarea acestora impune restrictii de circulatie, mai ales în zona centrala…

- Consiliul Judetean Prahova nu a dat curs convocarii de urgența a Adunarii Generale a Acționarilor (A.G.A.) a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I.) Termo Prahova, in vederea demararii procedurilor legale privind asigurarea apei calde pentru ploieșteni.Reamintim ca, municipalitatea…