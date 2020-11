Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia tramvaielor pe Bd. Camil Ressu si pe Bd. Theodor Pallady va fi suspendata in zilele de sambata si duminica, intre orele 8:00 - 18:00, in vederea executarii unor lucrari de revizie la reteaua electrica de contact a tramvaielor, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB), intr-un…

- Circulatia tramvaielor 41, pe sensul spre Piata Presei, este blocata la aceasta ora, in zona Ghencea, in dreptul magazinului Tamila, din cauza unui eveniment de circulatie, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB), intr-o postare pe Twitter. "Linia 41 - blocata pe Bd. Ghencea, in dreptul magazinului…

- Societatea de Transport Bucuresti suspenda linia de tramvai 41, incepand de miercuri pana duminica inclusiv, pentru a permite Metrorex sa execute o serie de lucrari de deviere a liniei pe o portiune din traseu, in scopul finalizarii pasajului pietonal de la statia de metrou "Parc Drumul Taberei",…

- Linia tramvaiului 41 va fi deviata in perioada 21 - 25 octombrie 2020 pentru continuarea lucrarilor la pasajul pietonal de la statia de metrou Parc Drumul Taberei, a anuntat Metrorex, printr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Conform sursei citate, Societatea de Transport Bucuresti va infiinta o…

- Linia de tramvai 41 va fi deviata, de marți pana vineri, pentru continuarea lucrarilor la pasajul pietonal de la stația de metrou Parc Drumul Taberei. Societatea de Transport București inființeaza o linie naveta de autobuz, potrivit Mediafax.

- Conducatorul de tramvai de pe linia 25 care a fost impuscat joi dimineata cu un pistol cu aer comprimat a fost ranit usor in zona capului, fiind in afara oricarui pericol, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB) intr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. Joi, 17 septembrie 2020,…

- Primaria Capitalei, prin Societatea de Transport Bucuresti, continua proiectul de fluidizare a traficului si extinde banda unica pentru circulatia autobuzelor pe linia de tramvai. Astfel, incepand de sambata, 12 septembrie, autobuzele liniei 232 vor circula pe calea de rulare a tramvaielor de pe Soseaua…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Am infiintat o noua linie de autobuz in cartierul Aparatorii Patriei, din sectorul 4 al Capitalei! Va avea indicativul 241 si va asigura transportului cetatenilor din cartierele rezidentiale construite in zona cuprinsa intre Sos. Berceni - Bd. Metalurgiei - Str. Turnu…