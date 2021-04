Simona Halep (Romania, 2 WTA) debuteaza saptamana aceasta in sezonul de zgura, la turneul de la Stuttgart, iar romanca și-a aflat posibilele adversare. Romanca beneficiaza de „bye“ in primul tur, așa va juca direct in optimile de finala, cel mai probabil miercuri! O veste mai putin buna pentru Simona este aceea ca eleva lui Darren Cahill va intalni o adversara puternica la debutul in turneul de categorie WTA 500! Simona Halep va juca impotriva caștigatoarei dintre Marketa Vondrousova (Cehia, 20 WTA) și Marie Bouzkova (Cehia, 56 WTA). Traseul Simonei Halep la Stuttgart nu este deloc unul simplu!…