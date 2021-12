Traseistul ministerial Bănescu este mutat de la Ministerul Justiției la cel al Muncii Dragoș Ionuț Banescu bifeaza un nou minister, al șaselea, fiind mutat vineri din funcția de secretar general adjunct la Ministerul Justiției pe cea de secretar general la Ministerul Muncii. Banescu a intrat in atenția publica prin numarul mare de ministere prin care a trecut, la care se adauga cele 17 consilii de administrație ale unor companii strategice și prin faptul ca ar fi facut doua masterate in cinci luni. Banescu era angajat la Ministerul Justiției din 29 septembrie, anterior fiind secretar general adjunct in cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului. Potrivit CV-ului sau, a terminat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

