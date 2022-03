Stiri pe aceeasi tema

- Mijloacele de transport in comun de pe liniile E1 și L18 vor circula deviat, incepand de luni, 7 martie, din cauza lucrarilor la rețeaua de termoficare ce vor avea loc pe strada Liege. Afectate vor fi traseele autobuzului Expres 1 și a troleibuzului 18, Iata care vor fi noile trasee: Expres 1 (tur-retur):…

- Vineri seara, la Timișoara a izbucnit un incendiu puternic, intr-un apartament de la etajul zece al unui bloc turn de pe Calea Torontalului – strada Brandușei. LLa fața locului au fost mobilizate 6 autospeciale ale ISU SMURD și Poliției, inclusiv autoscara. Accesul aurit pe strada Brandușei este foarte…

- Traficul rutier de pe strada Ludwig van Beethoven va fi inchis, in perioada 21 februarie (ora 07:00) – 28 februarie. Este vorba despre tronsonul cuprins intre bulevardul Mihai Eminescu și bulevardul Constantin Diaconovici Loga. Inchiderea traficului este necesara pentru executarea lucrarilor de reparații…

- STPT a anunțat ca traficul rutier de pe strada Garii va fi inchis pe tronsonul cuprins intre bucla de intoarcere troleibuze și strada Nufar. Motivul il reprezinta lucrarile ce vor fi demarate la Pasajul Solventul, in intervalul 21 februarie 2022 – august 2023. In aceste condiții, troleibuzele de pe…

- Joi, 20 ianuarie, intre orele 9 și 16, in Buziaș se vor executa legaturi in caminele de vane ale noii rețele de distribuție. Pe durata lucrarilor se va opri furnizarea apei pe strada Tiberiu Brediceanu. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Primaria Timișoara a lansat licitația pentru servicii de proiectare (faza DALI) in vederea realizarii și implementarii obiectivului de investiție „Modernizare spațiu public – zona cuprinsa intre bulevardul Cetații, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului – zone verzi, infrastructura…

- Primaria Timișoara a lansat licitația pentru servicii de proiectare in vederea realizarii obiectivului de investiție „Modernizare spațiu public – zona cuprinsa intre bulevardul Cetații, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului – zone verzi, infrastructura rutiera, utilitați…

- Cateva mii de oameni – 5000 conform politiei – au iesit duminica in strada la Bruxelles pentru a protesta impotriva inchiderii salilor de spectacole, impusa de autoritati cu obiectivul de a ingradi propagarea “variantei Omicron” a noului coronavirus, relateaza AFP. “Nu acestui decret imbecil!”, “Cultura…