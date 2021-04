Tranziția către o piață auto complet electrică va costa 2.500 miliarde de dolari Potrivit datelor cercetarilor analizate și publicate de ComprarAcciones.com , vehiculele electrice au strans in ianuarie 2021 un total cumulat de 6,45 miliarde de dolari. Companiile din industrie au strans fondurile prin fuziuni, achiziții, IPO-uri și alte majorari de capital. Pe baza previziunilor Bank of America, tranziția globala catre electrificarea completa ar putea costa peste 2.500 miliarde de dolari in urmatorul deceniu. Piața globala a vehiculelor electrice va crește cu 10,6% pana la 236 miliarde de dolari pana in 2027 Rețeaua de incarcare a mașinilor electrice EVgo a anunțat o fuziune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

