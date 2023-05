Tranzacționarea, “cutia neagră” a companiilor energetice europene Tranzaționarea acționeaza nu doar ca un liant care ține laolalta parțile disparate ale operațiunilor giganților energetici, de la producție la rafinare, ci și ca un mijloc de a obține profituri, indiferent daca vremurile sunt bune sau rele. Dar Shell și colegii sai, cum ar fi BP și TotalEnergies, sunt incredibil de reticenți in a dezvalui […] The post Tranzacționarea, “cutia neagra” a companiilor energetice europene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

