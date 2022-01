Tranzacție. Holde Agri Invest mai cumpără o fermă în Teleorman și ajunge la 4.000 ha în zona Roșiori Holde Agri Invest, companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, iși continua campania de extindere la nivel national prin preluarea de ferme in sudul țarii. Ultima pe lista este o societate agricola de 440 ha de hectare de teren in apropiere de Roșiori, care a intrat in portofoliul societații, in urma unei tranzacții de circa 1,4 milioane de lei. Suprafața totala administrata de Holde Agri Invest ajunge astfel la peste 12.000 hectare in mai multe județe, existand negocieri și pentru preluarea altor ferme, ținta fiind pragul de 13.000 hectare pe termen scurt, dupa cun anunța compania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

