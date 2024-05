CreditAmanet devine Magnor, investiţia în procesul de rebranding depăşeşte 2,5 milioane de euro ”Liderul industriei de profil care ofera platforma de tranzactionare pentru bijuterii, produse de lux, electronice, metale pretioase si servicii de creditare pe termen scurt de tip amanet, dar si schimb valutar, CreditAmanet devine Magnor. Cu experienta in domeniu de peste 15 ani, compania antreprenoriala romaneasca lanseaza noul brand dupa ce a parcurs un complex proces de transformare, care a durat peste un an si jumatate. Investitia in procesul de rebranding depaseste 2,5 milioane de euro, ceea ce reprezinta costurile realizarii unei noi identitati vizuale, investitiile in comunicare si media… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

