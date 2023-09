Transporturi ilegale de lemne la Bughea de Jos și Rucăr Polițiștii Secției de Poliție Rurala Valea Mare Pravaț au depistat un barbat, de 29 de ani, din Bughea de Jos, care transporta material lemnos cu o autoutilitara, fara a deține documente care sa ateste proveniența legala și fara documente specifice de insoțire a transportului de material lemnos. Cu sprijinul unui specialist silvic, s-a stabilit ca […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

