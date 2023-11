Stiri pe aceeasi tema

- In 6 noiembrie incep lucrarile de montare a tablierului metalic a Pasarelei Gelu – Crizantemelor. Din acest motiv, transportul naval pe Canalul Bega se va suspenda pe tronsonul supus lucrarilor.

- STPT a anuntat ca transportul public naval pe Canalul Bega va fi suspendat in zona Pasarelei Gelu, unde urmeaza sa fie montat tablierul metalic. Ca urmare acestor lucrari inclusiv cursele de promenada spre Ecluza Sanmihaiu Roman vor fi suspendate incepand de sambata, 4 noiembrie. „Ca urma a adresei…

- PREZENTARE… Urmare a vizitelor in teren, constructorii Variantei de Ocolire a Barladului, respectiv SC Concelex si cei angajati sa lucreze, au anuntat stadiul lucrarilor la data de 02 octombrie, a.c. Vestea buna este ca s-a lucrat intens in ultimele luni, astfel ca obiectivul este realizat in proportie…

- ”Lucrarile de consolidare a pasajului inferior rutier de pe DN 2A, care supratraverseaza linia de cale ferata Slobozia Veche – Ciulnita, la km 15+470, au fost finalizate si asigura acum o inaltime, intre sosea si grinda podului, de 6.00 m, inaltimea initiala fiind de 4,90 m”k, anunta, vineri, CFR, intr-un…

- La Craiova s-a atins o noua culme a eficientei: solutia la o problema care nu ar exista. Inspectoratul scolar spune ca s-a mai gasit o sala pentru copiii inghesuiti la Gradinita Ion Creanga, desi nu mentioneaza nicaieri ca ar fi existat probleme. Dimpotriva, ISJ transmite ca la controlul din urma cu…

- Primaria Timișoara va accesa o finanțare europeana pentru a finaliza lucrarile la obiectivele de investiții Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale pe Bulevardul Cetații și Bulevardul Stan Vidrighin (fosta C. Buziașului). Suma care va fi solicitata pentru cele doua proiecte…

- SC APA CTTA SA ALBA, anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 28.08.2023, din cauza unei avarii majore la aducțiunea generala a sistemului zonal de alimentare cu apa potabila a județului Alba, in zona localitatii Lancram , in urmatoarele localitati: Daia Romana, Vingard, Reciu, Garbova…

- De la finalizarea receptiei, in 19 ianuarie 2023, si pana la deschiderea oficiala a Bailor Sarate de la Ocna Mures, in 13 mai 2023, au aparut diverse cheltuieli suplimentare cu utilitatile, obiecte de inventar si mijloace fixe, materiale, lucrari neprevazute, servicii etc., pe care Primaria orasului…