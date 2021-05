Transportul local de mărfuri, scădere ușoară în 2020 Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfa a crescut in 2019 cu 47% fața de 2015 și cu 163% fața de 2010, la 66,4 miliarde de lei. Cu toate acestea, pentru 2020 analiștii KeysFin estimeaza un declin de aproximativ 2%, pana in apropierea nivelului de 65 de miliarde de lei, in baza schimbarii comportamentului de consum (food retail in defavoarea bunurilor de folosința indelungata) generata de pandemia de COVID-19. „Romania reprezinta un hub strategic pentru transportul de marfa din regiune, insa avantajele noastre competitive nu au fost valorificate la maximum in anul pandemiei. Chiar… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a comerțului alimentar este estimata in jurul nivelului de 130 miliarde lei in 2020, dupa ce in 2019 acest sector a inregistrat venituri de 118 miliarde lei, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Creșterea se datoreaza atat proviziilor facute de populație la inceputul pandemiei,…

- Ministerul Transporturilor a publicat proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al CFR Marfa, companie de stat care se afla într-un mare impas. Proiectul prevede scaderea cu aproape 30% a numarului de salariați, dar și scaderea cu o pondere apropiata a cheltuielilor…

- Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfa a crescut in 2019 cu 47% fața de 2015 și cu 163% fața de 2010, la 66,4 miliarde de lei. Cu toate acestea, pentru 2020 analiștii KeysFin estimeaza un declin de aproximativ 2%, pana in apropierea nivelului de 65 de miliarde de lei, in baza schimbarii…

- Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfa a crescut in 2019 cu 47% fața de 2015 și cu 163% fața de 2010, la 66,4 miliarde de lei. Cu toate acestea, pentru 2020, analiștii KeysFin estimeaza un declin de aproximativ 2%, pana in apropierea nivelului de 65 de miliarde de lei, in baza schimbarii…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 18% fața de 2018 și a fost cu aproape 330% peste nivelul din 2010, la aproximativ 14 miliarde de lei in 2019. Pentru 2020 specialiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de 15 miliarde de lei, pe fondul procesului de…

- Cifra de afaceri bruta a scazut cu 33%, la 3,46 miliarde dolari, de la 5,18 miliarde dolari in 2019. "Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a reusit in 2020 sa-si protejeze si sa-si mentina in functiune unitatile de productie – rafinariile Petromidia Navodari si Vega Ploiesti,…

- Companiile din Cluj-Napoca cheltuiesc, in medie, pana la 15%-30% din bugetele lor pentru outsourcing de servicii și lucreaza, de obicei, cu peste 50 de furnizori anual de la care contracteaza pana la 80 de tipuri diferite de servicii pentru operațiuni de zi cu zi. Datele provin din concluziile unui…

- Companiile din Cluj-Napoca cheltuiesc, in medie, pana la 15%-30% din bugetele lor pentru outsourcing de servicii și lucreaza, de obicei, cu peste 50 de furnizori anual de la care contracteaza pana la 80 de tipuri diferite de servicii pentru operațiuni de zi cu zi. Datele provin din concluziile unui…