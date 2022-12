Transportatorii bulgari cer eliminarea controalelor la frontiera comună cu România Transportatorii rutieri bulgari au cerut eliminarea controalelor la frontiera dintre Bulgaria si Romania, informeaza marți agenția bulgara de presa BTA, citata de Agerpres. „Daca Bulgaria si Romania nu pot fi acum in spatiul Schengen, guvernele celor doua tari trebuie sa elimine controalele la frontiera”, se arata intr-un comunicat al Camerei Transportatorilor Rutieri din Bulgaria (CRCB) […] The post Transportatorii bulgari cer eliminarea controalelor la frontiera comuna cu Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

