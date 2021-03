Stiri pe aceeasi tema

- In județul Hunedoara, situația epidemiologica generala inregistrata in aceasta dimineața este urmatoarea: Incidența in județul Hunedoara = 2,59/1.000 locuitori TOTAL POZITIVI = 1.174 PERSOANE INTERNATE = 406 PERSOANE IN IZOLARE = 977 TOTAL DECESE = 623 (de…

- Minerii de la Lupeni, Vulcan și Livezeni nu cer mariri de salarii, ci doar plata muncii lor, afirma Marcel Ciolacu: „Acești oameni nu trebuie umiliți, ei vor doar dialog și sa fie tratați cu demnitate și respect pentru munca lor. Actualii guvernanți nu fac nimic in afara de a taia și distruge”.…

- ADRVEST invita ONG-urile sa stabileasca membrii fondatori ai Asociației Agenția pentru Dezvoltare Valea Jiului. Principalul scop al asociației il constituie oferirea de servicii in domeniul inițierii, dezvoltarii și promovarii de competențe și politici de dezvoltare locala și implementarea mecanismului…

- Zece centre de vaccinare vor fi disponibile in județ pentru vaccinarea populației din etapa a doua a campaniei. Localitate Denumire Adresa Localitati deservite BRAD Spitalul Municipal Brad Str. Spitalului, nr. 3 Brad, Vața de Jos, Baia de Criș, Luncoiu de Jos, Valișoara, Criscior, Bucureșci,…

- Situația epidemiologica generala și a focarelor, inregistrata in aceasta dimineața este urmatoarea: Incidența in județul Hunedoara =2,82/1.000 locuitori TOTAL POZITIVI = 2.185 PERSOANE INTERNATE = 542 PERSOANE IN IZOLARE = 738 TOTAL DECESE = 453 (de la inceputul…