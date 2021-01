Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit mesajului transmis de Aurescu, aderarea Romaniei la ONU, in urma cu 65 de ani, a confirmat, in contextul acelei perioade istorice, vocația țarii noastre de susținator activ al multilateralismului: "De-a lungul celor 65 de ani, Romania a fost un membru activ și implicat al Organizației, cu…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a considerat cererea Maiei Sandu drept iresponsabila. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut retragerea armatei ruse din Transnistria. "Este dificil sa judecam ce anume avea in vedere doamna Sandu atunci cand a anunțat necesitatea retragerii…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la cea de-a 23-a reuniune ministeriala a statelor membre ale Uniunii Europene si a statelor membre ale Asociatiei Natiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), context in care a subliniat importanta cooperarii dintre UE si ASEAN pentru a face fata…

- Ministrul de Externe al Federației Ruse Serghei Lavrov a declarat ca este „puțin probabil” ca Moscova sa indeplineasca solicitarea președintei alese a Republicii Moldova, prvind retragerea trupelor rusești și a munițiilor depozitate in Transnistria. Comentariul a fost facut in cadrul unei conferințe…

- Bogdan Aurescu a declarat pentru The Jerusalem Post ca Romania va continua sa incurajeze consolidarea relațiilor Uniunii Europene cu Israel. Ministrul roman de externe a mai precizat ca Romania susține in continuare decizia Uniunii Europene de a nu condamna și interzice in totalitate gruparea șiita…

- Ministrul italian de Externe, Luigi Di Maio, a propus miercuri, intr-un interviu acordat cotidianului „Le Monde”, infiintarea unui Parchet antiterorism al Uniunii Europene, in contextul recentelor atacuri...

- Cosmin Boiangiu a fost recent ales in fruntea Autoritatii Europene a Muncii, fapt care este descris de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, drept "o reusita mare pentru diplomatia romana", noteaza Agerpres. "Romania a castigat azi alegerile pentru conducerea executiva a Autoritatii Europene a Muncii.…