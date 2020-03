Cererile, declaratiile si documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul de stat vor putea fi depuse online sau prin posta electronica, potrivit unei ordonante publicate sambata in Monitorul Oficial. Este vorba despre documentele care vizeaza ajutorul social acordat in baza Legii privind venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei, alocatia de stat pentru copii, drepturile acordate in baza Ordonantei privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, alocatia lunara de plasament acordata in baza Legii privind protectia…