Transilvania, bijuteria turismului românesc. Regiunea aleasă de străini pentru originalitatea și misticul ei Zona Transilvaniei atrage din ce in ce mai mulți turiști dornici sa exploreze pitorescul și sa se bucure de farmecul tradițiilor locale. Foarte multe vedete și chiar un rege incoronat au ales ales sa-și cumpere case in Transilvania. Binecuvantata cu mare, munte, forme de relief aparte, monumente arhitecturale deosebite, dar și tradiții pe masura, Romania poate fi considerata una dintre cele mai frumoase state. Priveliștile acesteia demne de explorat, mancarea gustoasa și ospitalitatea sunt punctele forte ale acesteia. De ele se bucura tot mai mulți turiști straini in ultima perioada. Una dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul romanesc conduce in topul destinatiilor de care turistii au fost dezamagiti vara aceasta, la polul opus situandu-se Maramures, Bucovina si Transilvania, ca fiind cele mai primitoare zone ale Romaniei, potrivit unui sondaj realizat de o platforma hoteliera online. „Dupa o vara plina, lipsita…

- Turiștii straini au cheltuit cu aproape 40% mai mult in Romania, in aceasta vara, decat in 2021. Turiștii straini care au cheltuit cei mai mulți bani in Romania au fost britanicii. Stațiunile montane, Transilvania și Apusenii au fost cele mai populare destinații de vacanța. Fii la curent cu…

- „De ani buni, mai precis de vreo 16 ani, regina Elisabeta a II-a a Marii Britatii bea numai vin romanesc și nu ascundea faptul ca este indragostita de el! Prima sticla i-a fost adusa de prințul Charles exact acum 16 ani”, nota in 2017 Gazeta Oltului. O informație care s-a rostogolit pe net, de-a lungul…

- Toata atenția romanilor este indreptata, in aceste zile, asupra Casei Regale din Marea Britanie. Prințul Charles urmeaza sa fie proclamat rege sambata, 10 septembrie. Un mare iubitor al țarii noastre, Prințul Charles nu rateaza niciodata ocazia de a vizita Transilvania, o regiune pe care o admira și…

- Noul rege al Marii Britanii va continua sa fie interesat de Romania la fel ca inainte, considera Eugen Vaida, președintele Fundației Prințului Charles. Suveranul are aici doua proprietați, la Viscri (Brașov) și in Valea Zalanului (Covasna).

- Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, este profund legat de Romania. Are proprietați in Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului in Romania, facand din satul Viscri un adevarat brand. Charles a venit adesea in Romania, ultima data chiar in acest…

- Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, este profund legat de Romania, nu numai prin legaturile sale de sange, ci și prin atașamentul fața de natura și arhitectura rurala autentica de aici. Are proprietați in Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului…

- Ciugudul, campionul comunelor inteligente din Romania. Transilvania regiunea cu cele mai multe proiecte ”smart village” din țara La nici 10 kilometri de Alba Iulia se afla comuna Ciugud. Pentru localinici sau cetațenii județului nu mai este nici un secret sau vreo știre noua ca la Ciugud administrația…