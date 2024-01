Transgaz vrea să fie un pion important în viitorul energetic al Europei Sub egida SNTGN Transgaz SA, Bucureștiul a gazduit recent o intalnire esențiala intre liderii europeni in transportul și sistemul de gaze naturale, marcand un moment decisiv pentru viitorul energetic al Europei și punand in lumina rolul pivotal al Transgaz in aceasta evoluție. Intalnirea, orchestrata de Transgaz, a reunit operatori cheie din domeniul gazelor naturale, subliniind importanța colaborarii regionale pentru securitatea energetica europeana, scrie mediauno.ro. CEO-ul Transgaz, Ion Sterian, a jucat un rol central, evidențiind eforturile comune necesare pentru atingerea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta pentru „tricolori”! Viitorul adversar al baieților lui Edi Iordanescu a revenit și are o sete de victorie fantastica. Kevin De Bruyne, „creierul” lui Manchester City și al naționalei Belgiei, s-a intors pe teren dupa o accidentare care l-a ținut timp de mai bine de 4 luni departe de joc. Intalnirea…

- UE a alocat miliarde de euro pentru proiecte de gaze in mai puțin de un deceniu. Dar nu toate au ajuns la bun sfarșit. Aproape 5 miliarde de euro din fonduri UE au fost cheltuite intre 2013 și 2021 pentru zeci de proiecte de gaze , potrivit unui studiu, citat de Express. Printre aceste 41 de planuri,…

- Coordonatorul județean al PSD Alba, europarlamentarul Victor Negrescu, alaturi de medicii social-democrați Adrian Bara și Tudor Alexandru, au organizat, sambata, la Alba Iulia, o intalnire importanta in domeniul medical. Scopul acestei intalniri a fost identificarea soluțiilor pentru dezvoltarea sistemului…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, dupa intalnirea cu secretarul de Stat american Jennifer Granholm ca in viitorul apropiat, Romania va pune capat dependentei energetice si va deveni, la randul sau, un furnizor in regiune, iar sprijinul administratiei SUA ramane primordial pentru a progresa cu succes…

- In cazul unor solicitari speciale din partea Republicii Moldova sau a altor state din regiune, Romania poate activa optiunea securizata din Azerbaidjan sau cea a importului de gaz lichefiat prin doua rute. Declarația a fost facuta de ministrul Energiei de la București, Sebastian Burduja, in cadrul unei…

- Vetoul guvernului olandez se concentreaza asupra Bulgariei, pe cand al Austriei asupra Romaniei. Marcel Ciolacu a spus ca va cere guvernului spaniol, care deține președinția rotativa de șase luni a Consiliului UE, sa organizeze o ședința extraordinara a consiliului JAI in decembrie pentru a reexamina…

- Conflictul din zona Mediteranei crește din ce in ce mai mult riscurile asupra Europei, adaugand in mod constant altele noi, noul factor de risc fiind numit Egipt. Conflagrația din Orientul Mijlociu amenința sa scoata din ecuație in aceasta iarna GNL-ul țarii nord-africane, care este al șaptelea cel…

- Imaginile cu premierul ungar Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin dandu-și mana in China au provocat neliniște la Bruxelles, intr-un moment in care cresc ingrijorarile legate de fracturi in blocul occidental. Oficialii europeni se tem ca Viktor Orban ar putea deveni ”calul troian” al Rusiei…