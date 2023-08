Transgaz solicită finanţare din Fondul pentru Modernizare de 554,3 milioane de euro pentru mai multe proiecte de conducte ”Pentru dezvoltarea durabila a infrastructurii de transport gaze naturale din Romania, Transgaz SA si-a asumat prin Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport (SNT) al gazelor naturale (PDSNT) 2022-2031, revizuit si aprobat de ANRE, un amplu program investitional, cu proiecte de investitii estimate la aproximativ 3,2 miliarde euro, investitii care permit alinierea SNT la cerintele de transport si operare europene, la cele ale Acordului Verde European privind decarbonizarea. SNTGN Transgaz SA este o companie cu o structura financiara solida, ce indeplineste toate circumstantele pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

