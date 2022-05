Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Romgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net consolidat de 979,6 milioane lei, cu 111,24% (plus 515,9 milioane lei) mai mare comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SNN a obtinut, in primele trei luni ale anului in curs, un profit net de 818,901 milioane de lei, in crestere cu 249,3 fata de perioada similara a anului trecut, cand acesta s a situat la 234,465 milioane de lei, potrivit rezultatelor financiare raportate joi Bursei…

- Twitter a raportat o crestere a numarului de utilizatori in primul trimestru, dar veniturile au fost sub asteptarile analistilor, relateaza CNBC. Twitter a obtinut venituri de 1,2 miliarde, fata de cele 1,23 miliarde pe care le asteptau analistii, potrivit Refinitiv. Compania a depasit estimarile privind…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele doua luni din acest an, un deficit de 2,252 miliarde euro, comparativ cu 1,442 miliarde euro in perioada ianuarie – februarie 2021. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,192 miliarde euro, balanta serviciilor…

- ”Pentru al treilea an consecutiv Patria Bank raporteaza profit si reuseste sa isi consolideze profitabilitatea printr-o crestere semnificativa a rezultatului net de la 2,8 milioane lei in 2020 la 9,5 milioane lei in 2021. Aceasta evolutie a fost sustinuta de dezvoltarea bilantului (total active) cu…

- Anul trecut, 699 de apartamente cu o suprafata totala de 62.514 mp, 926 de locuri de parcare si 69 de spatii comerciale si alte unitati au fost vandute si pre-vandute in 2021 pentru un total de 202,2 milioane de euro, in crestere cu 115% fata de 2020. ” One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator…

- Veniturile din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 s-au ridicat in 2021 la 1,36 miliarde lei, cu 2% mai mari fata de anul anterior (1,33 miliarde lei). ”Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si…

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a inregistrat anul trecut un profit net de 166,938 milioane lei, cu 1,03% mai mare fata de cel din anul anterior, conform rezultatelor interimare consolidate transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti, conform Agerpres. Fii la curent…