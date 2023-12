Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca vineri, 15.12.2023, 15:23:44 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur cu magnitudinea ML 3.4, la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 20km SE de Arad, 44km NE de Timișoara, 74km SE de Bekescsaba, 92km…

- Mai mult de jumatate dintre romani ar aloca pentru cadourile de Craciun intre 50 si 200 de euro, un buget mai mic decat in 2022, potrivit unui studiu realizat de o aplicatie financiara. „Un roman din cinci are pregatit un buget de 200-500 de euro pentru aceste cheltuieli, in timp ce 2% nu vor cumpara…

- CSM Lugoj a obtinut fara emotii, din nou, accesul in sferturile de finala ale CEV Challenge Cup, cea de-a treia competitie continentala la volei feminin. Timisencele s-au impus cu 3-0 in fata celor de la TENT Obrenovac si in returul de aseara din sala „Ioan Kunst Ghermanescu”. In returul optimilor rezultatele…

- 17 echipe de bucatari profesionisti si amatori si-au anuntat, pana acum, participarea la cea de-a 18-a editie a Paradei carnatilor, care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, la castelul Mikes, din localitatea Zabala, potrivit Agerpres . Organizatorii au precizat ca cei care doresc sa ia parte…

- CSM Lugoj, vicecampioana Cupei Challenge, a obtinut o noua calificare in cadrul competitiei. Voleibalistele de pe Timis au transat rapid calificarea in returul cu Sm’Aesch Pfeffingen. Dupa 3-0 pentru banatence in tur, a fost 2-3 in Elvetia dar oaspetele au condus cu 2-0. 12-25, 18-25, 25-19, 25-14 si…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva, in colaborare cu Asociația Corala „Sargeția”, va invita sambata, 28 Octombrie 2023, incepand cu orele 14:00, in Sala Mare a Centrului Cultural „Dragan Muntean”, la spectacolul aniversar „Sargeția-25”, un sfert de veac de existența…