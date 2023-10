Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat ca azi a fost desemnat caștigatorul contractului pentru Elaborarea Documentației de avizare a lucrarilor de modernizare a Transfagarașanului, intre km 104 și km 130,8! Compania RUTIER CONEX XXI SRL are la dispoziție 8,4 milioane de lei (fara TVA) și 12 luni pentru a finaliza contractul. ”Doresc, astfel, sa aplicam soluții tehnice care sa permita circulația in condiții de siguranța pe Transfagarașan pentru o perioada cat mai lunga din an, intre #PisculNegru și Cabana #BaleaCascada ”, a spus Pistol. Contractul, finanțat prin Programul Transport 2021-2027 (…