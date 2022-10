Transelectrica „toacă” pentru 800.000 de euro pentru achiziționare de mașini La Compania Naționala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A., operatorul național de transport de energie electrica din Romania, nu se simte criza economica și a pregatit o suma uriașa pentru achiziționarea de mașini de teren și pentru oraș. Printr-un anunț postat recent pe SEAP, Transelectrica anunța achiziționarea, prin licitație, a 41 de autovehicule noi atat de teren cat și de oraș cu suma de 4.068.214 de lei, adica circa 815.000 de euro. Asta inseamna ca valoarea medie a unui autoturism este de circa 20.000 de euro. In anunț se mai menționeaza ca achiziționarea acestor autovehicule… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

