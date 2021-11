Stiri pe aceeasi tema

- Tariful de transport al energiei electrice, perceput de Transelectrica, va creste cu 15% de la 1 ianuarie 2022, potrivit unui proiect de ordin initiat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei (ANRE), postat pe site-ul institutiei.

- Tariful de transport al energiei electrice, perceput de Transelectrica, va creste cu 15% de la 1 ianuarie 2022, potrivit unui proiect de ordin initiat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei (ANRE), postat pe site-ul institutiei.

- Tariful de transport al energiei electrice, perceput de Transelectrica, va creste cu 15% de la 1 ianuarie 2022, potrivit unui proiect de ordin initiat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei (ANRE), postat pe site-ul institutiei. Astfel, tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a primit cereri de avize de la mai mulți investitori care vor sa construiasca instalatii de productie si stocare de hidrogen, a declarat Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele institutiei. “Sunt semnale ca investitori in proiecte de producere a energiei…

- Datele de la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) arata ca pentru luna august importurile de gaze au acoperit 40% din necesarul intern de consum in contextul in care si in iulie a fost inregistrat un procent similar, informeaza Mediafax. Preturile sunt insa in…

- Deși s-a trecut oficial in sezonului rece, bucureștenii racordați la sistemul centralizat de incalzire inca nu știu cat vor plati pentru o gigacalorie de energie termica in aceasta iarna. Autoritațile s-au blocat la calcularea prețului final al caldurii, care trebuia facuta pana la 1 noiembrie. Primaria…

- Datele de la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) arata ca dupa primul semestru al anului jumatate din consumul casnic de energie electrica a fost realizat pe segmentul concurential al pietei, adica de consu­matorii care au ales o oferta din piata de profil, arata Mediafax.…

- Aproape patru milioane de consumatori casnici nu au trecut pe piața libera a energiei electrice, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie. Concret, 44% dintre ei platesc tariful de serviciu universal. In ceea ce privește sectorul gazelor naturale, 57% dintre consumatorii casnici sunt…