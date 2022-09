Stiri pe aceeasi tema

- In urma succesului repurtat la prima editie, Transavia lanseaza continuarea concursului de rețete originale pe baza de carne de pui – “Pui gatit cum vrei tu cu Fragedo”, in perioada 15.09.2022 – 31.03.2023. Toți pasionații de gatit au, din nou, ocazia sa iși demonstreze talentul participand la concurs,inscriindu-și…

- Constructorul japonez a lansat o noua ediție speciala pentru Supra, numita Matte White Edition. Noul model este disponibil doar in Japonia și, așa cum sugereaza numele, este vopsit intr-o culoare alba Matte Avalanche White Metallic. Mașina va fi livrata intr-un mod mai neobișnuit, deoarece noua ediție…

- Firmele care doresc sa imbunatateasca performanta economica a noilor afaceri pe care le administreaza vor putea obtine fonduri nerambursabile in valoare maxima de 200.000 lei in cadrul celei de-a treia editii a programului Start-Up Nation, care va fi lansata marti. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- 19 iulie: Se lanseaza a treia ediție a programului Start-Up Nation. 200.000 de lei pentru cei care vor sa inceapa o afacere Cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation va fi lansata marți pe platforma informatica granturi.imm.gov.ro. De la ora 10:00, aplicanții, cu profilul, userul și parola…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat, marți, ca programul Start-Up Nation, ediția 2022, va fi lansat pe 19 iulie și va avea un subpilon dedicat romanilor din Diaspora. El precizeaza ca așteapta inca 1,7 miliarde de lei la

- Cea de-a treia editie a concursului de muzica de camera dedicat cvintetelor de suflatori si alama, "Bucharest International Music Competition", organizat de Asociatia Ars Ventus, debuteaza vineri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU) a comunicat, joi, ca isi mentin hotararea conform careia Ucraina nu poate gazdui urmatoarea editie Eurovision, in situatia in care autoritatile ucrainene au solicitat schimbarea deciziei ca urmatoarea editie a concursului muzical sa aiba loc in alta tara,…

