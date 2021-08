Traiul din București în cartierele rezidențiale: fără canalizare și fără asfalt Deși ar trebui sa fie o zona mai luxoasa, cu toate condițiile necesare pentru a supraviețui, in comuna Berceni oamenii traiesc ca la țara, chiar și in cartierele rezidențiale. Primarul spera sa aduca fonduri pentru canalizare și se plange de consilieri ca i-ar pune piedici pentru a favoriza afacerile cu vidanje ale apropiaților. Pe strada Petru Rareș din comuna Bercenia fost construit acum cațiva ani un nou cartier rezidențial. Aici, asfaltul este de proasta calitate și se termina in camp, strazile sunt foarte inguste și nu au loc sa treaca doua mașini, iar tot acest cartier nu are canalizare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gazduiește sute de vile luxoase, dar nu are canalizare, trotuare și nici asfalt pe toate strazile. Este vorba despre comuna Berceni, din sudul Capitalei. Primarul spera sa aduca fonduri pentru canalizare și se plange de consilieri ca i-ar pune piedici pentru a favoriza afacerile cu vidanje ale apropiaților.

