Stiri pe aceeasi tema

- Traian Preoteasa ramane in continuare la conducerea CFR Calatori , dupa ce Consiliul de Administrație al operatorului feroviar de stat i-a acordat un nou mandat de patru luni. Decizia Consiliului de Administrație al operatorului feroviar de stat vine la scurt timp de la scandalul iscat in luna martie.…

- Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, este intr-o permanenta campanie de imagine, pentru simplul fapt ca vrea cu orice preț sa ajunga primar. Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a inceput o campanie agresiva de promovare a propriei…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, ar avea intenția sa candideze pentru postul de primar general la Primaria Capitalei, dezvaluie jurnaliștii de la Puterea . „Horia Constantinescu susținut de liderul PSD Sector 1, Florin Manole, dar și de fostul premier Adrian Nastase, spera sa fie candidatul PSD la…

- Presedintele USR, Catalin Drula, deputat de Timis si fost ministru al Transporturilor a reactionat imediat la vestea ca Ion Simu, seful Companiei Naționale de Cai Ferate (CNCF) CFR SA, este urmarit penal intr-un dosar deschis de DNA. Fost sef al Regionalei CFR Timisoara, Simu a fost dus la Bucuresti…

- Fostul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, acuza autoritatile locale din Bucuresti ca "au mintit" in cazul accidentului de la Pasajul Unirii si ca prelimitatorului de inaltime nu a fost atins

- Presedintele USR, Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a acuzat, sambata, autoritati locale din Bucuresti ca "au mintit" atunci cand au spus ca autocarul implicat in accidentul de la Pasajul Unirii, soldat cu 21 de raniti si un deces, a lovit lanturile prelimitatorului de inaltime, conform…

- Alerta MAE pentru romanii care urmeaza sa plece in Austria. Ce sector al transporturilor va fi afectat Alerta MAE pentru romanii care urmeaza sa plece in Austria. Ce sector al transporturilor va fi afectat Ministerul Afacerilor Externe de la București atenționeaza ca luni, 28 noiembrie, are loc o greva…

- Se fac angajari la Termoenergetica. Compania Municipala Termoenergetica București ii anunța pe cei interesați ca angajeaza. CMTEB organizeaza concurs de angajare pentru posturi vacante. Se cere experiența minima. Reprezentanții Termoenergetica București S.A. , cu sediul in București, strada Cavafii…