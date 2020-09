Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru Judecatori din CSM susține in hotararea nr. 1033 din 23 iulie 2020 ca declarațiile premierul Romaniei, Ludovic Orban, afecteaza independența puterii judecatorești din țara.Citește și: Doarme pe saci de bani! Averea uriașa a Clotildei Armand!„Secția pentru judecatori aprecieaza…

- "Ganditi-va ca ne-ar fi prins pandemia, criza economica, seceta, inundatia cu un guvern condus de Dancila si de echipa de analfabeti functional grupati in jurul lui Dancila. Unde ar fi ajuns Romana astazi dac nu luam decizia de a pune mai presus de interesul personal al partidului pe care il conduc…

- Intrebat de moderator in mod explicit daca economia Romaniei ar mai avea capacitatea de a trece printr-o luna de stare de urgenta, in care sa functioneze la capacitate minima, cum s-a intamplat in luna martie, ministrul Finantelor a sustinut ca ar avea aceasta capacitate, dar se iau toate masurile…

- Traian Basescu crede ca ar trebui reintrodusa starea de urgența, din cauza numarului mare de cazuri noi de coronavirus cu care se confrunta țara noastra in ultima perioada.Intr-o intervenție la Romania TV, fostul președinte considera ca actualul guvern a pierdut controlul situației, motiv pentru care…

- "Dupa parerea mea, starea de urgenta este necesara pentru ca este singura solutie in raportul cu derapajul in care ne aflam. Trebuie introdusa din nou izolarea sociala pentru ca este singura solutie sa stopam extinderea coronavirusului", a declarat Traian Basescu, la Romania TV. In cadrul…

- In interviul acordat jurnalistului Victor Ciutacu in emisiunea "Punctul Culminant", Traian Basescu a recunoscut ca "nu putem contesta ca lucrurile au evoluat destul de neplacut" privind epidemia de coronavirus. "Dupa ce s-a ridicat starea de urgenta, cu rezultate falsificate datorita numarului…

- Dr. Raed Arafat a spus ca Romania se confrunta in ultimele zile cu o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus deoarece "in comunitate nu se respecta" regulile de distantare si purtare a mastii de protectie. "Cand te duci in vizita la cineva acasa, tot trebuie purtata masca. Foarte…

- Deranjat ca CCR a decis ca pacienții asimptomatici și internați cu forța sa nu mai fie ținuți in spitale sau acasa, premierul Ludovic Orban face acuzații grave la adresa Curții. Premierul susține ca pe secțiile de ATI nu mai sunt medici, asta deși doar puțin peste 200 de pacienți cu coronavirus sunt…