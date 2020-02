Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au comandat un sondaj de opinie in care-i vor masura pentru Primaria Capitalei pe Rares Bogdan (europarlamentar), Violeta Alexandru (liderul PNL Bucuresti), Ciprian Ciucu (liderul PNL Sector 6) si Ionel Danca (seful cancelariei premierului). Din afara partidului, liberalii ii vor testa pe…

- Intrebat daca Gabriela Firea mai are sansa la un nou mandat de primar general al Capitalei, Gigi Becali a raspuns: "Cine poate sa o bata? Singurul om care o poate bate si nu stiu daca o poate bate este Rares Bogdan. Dar nici el nu stiu daca o poate bate", a comentat Gigi Becali, intrebat cine ar…

- Dupa ce prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in luna aprilie, iar PMP sustine acest demers, Traian Basescu ii da acestuia planurile peste cap, afirmand ca Romania nu are nevoie de instabilitate politica in acest moment. "Anticipatele…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, duminica seara, la Romania TV despre șansele pe care le-ar avea Nicușor Dan la primaria capitalei, dar și ce sfat i-ar da colegului sau din Parlamentul European, Rareș Bogdan."De la București se da semnalul, se da impresia ca a caștigat alegerile.…

- Europarlamentarul Traian Basescu a spus duminica seara, la B1 Tv, cu privire la candidații pentru Primaria Capitalei, ca opoziția trebuie sa intre in cursa cu un candidat unic, susținand in același varianta candidaturii lui Nicușor Dan.Traian Basescu: 'Premierul și ministrul Justiției sunt…

- Conducerea Alianței USR PLUS a avut luni o intalnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul. Dupa ședința, candidatul PLUS pentru primaria București, Vlad Voiculescu, a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL, insa cu condiția ca liberalii sa iși trimita candidatul…

- Deputatul independent Nicusor Dan a propus sambata partidelor de opozitie o campanie electorala preliminara si un sondaj de opinie in vederea stabilirii unui candidat comun pentru Primaria Capitalei. "Bucurestenii, o spun sondajele, sunt constienti ca e nevoie de o schimbare a administratiei,…