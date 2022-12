Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat, joi, ca drumul european pe care a pornit Republica Moldova este prea lung, iar soluția de viitor pentru aceasta țara este reunificarea cu Romania, informeaza TV8.md . „Soluția de viitor pentru Republica Moldova, cand politicienii de pe ambele maluri ale Prutului…

- Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie, a fost sarbatorita in toate orașele Romaniei, dar și in Parlamentul de la Chișinau. Cele mai importante manifestari dedicate Zilei Naționale a Romaniei au fost cele de la București și Alba Iulia. Dar in fiecare oraș mare al Romaniei s-a organizat, la 1 decembrie…

- Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a transmis un mesaj emoționant tuturor romanilor. Prin acest mesaj, Maia Sandu i-a felicitat pe romani și a ținut sa mulțumeasca Romaniei pentru sprijin, potrivit Serviciului de presa al institutiei prezidentiale, citat de…

- „Romania este iubita in Republica Moldova pentru umarul pe care ne putem baza cand ne este greu”, a transmis Maia Sandu, intr-un mesajul adresat cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a președintei din Republica Moldova, care deține și cetațenia romana. Reluand…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis joi, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, un mesaj de felicitare adresat tuturor romanilor, in care a multumit Romaniei pentru sprijin, potrivit Serviciului de presa al institutiei prezidentiale, citat de Moldpres. „De 1 Decembrie, este o bucurie…

- „Astazi, de 1 Decembrie, este o bucurie sa sarbatorim impreuna Romania. Sa simțim recunoștința fața de lucrurile bune facute de romani acasa și pretutindeni in lume, și sa impartașim de ce iubim Romania”, a declarat Maia Sandu de Ziua Naționala a Romaniei. „Romania este iubita in Republica Moldova pentru…

- Guvernul a adoptat vineri un nou mecanism prin care prețurile la energie vor fi asigurate pentru populație și industrie, iar veniturile producatorilor vor fi limitate, prin introducerea unui achizitor unic.Producatorii de energie cu o capacitate de producere mai mare de 10 MW vor fi obligați sa vanda…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca l a primit, la Palatul Victoria, pe ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata situatia fluxurilor de aprovizionare cu produse agricole si alimente, afectate de agresiunea militara rusa…